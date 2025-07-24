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В МИД Турции оценили третий раунд переговоров РФ и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что переговоры Москвы и Киева прошли в конструктивном ключе. Оценку итогов третьей встречи российской и украинской делегаций он дал в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава МИД опубликовал пост, в котором выразил мнение, что очередной раунд переговоров был продуктивным. Фидан выразил благодарность Москве и Киеву за доверие, которое они оказали президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и Турции как надежной площадке для контактов, пишет RTVI.

Министр подвел итоги встречи переговорных групп. Он уточнил, что стороны согласовали процедуру обмена телами бойцов и военнопленных численностью не менее 1200 человек с каждой стороны. Также Киев и Москва договорились о возвращении мирных граждан и детей. Участники переговоров обсудили меры по усилению интенсивности общения по вопросам, связанным с прекращением огня и интеграцией позиций.

Фидан отметил, что представители Киева и Москвы одобрили инициативу по формированию нескольких рабочих групп, которые будут заниматься решением политических, гуманитарных и военных вопросов.

«В целом, мы рады видеть, что переговоры продвигаются в более конструктивном и ориентированном на результат направлении», — заявил глава МИД Турции.

Он добавил, что за переговорами России и Украины наблюдают многие государства. Мировое сообщество поддерживает усилия, которые предпринимают стороны для урегулирования украинского кризиса. Фидан резюмировал, что Турция продолжит помогать Москве и Киеву заключить прочный мир.

Напомним, переговоры России и Украины в Стамбуле 23 июля длились в течение 40 минут. Главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров — по окончании встречи сделали заявления для прессы.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Кремль не ожидал прорыва от третьего раунда переговоров.