В МИД Турции оценили третий раунд переговоров РФ и Украины

Министр подвел итоги встречи переговорных групп. Он уточнил, что стороны согласовали процедуру обмена телами бойцов и военнопленных численностью не менее 1200 человек с каждой стороны. Также Киев и Москва договорились о возвращении мирных граждан и детей. Участники переговоров обсудили меры по усилению интенсивности общения по вопросам, связанным с прекращением огня и интеграцией позиций.
Фидан отметил, что представители Киева и Москвы одобрили инициативу по формированию нескольких рабочих групп, которые будут заниматься решением политических, гуманитарных и военных вопросов.
«В целом, мы рады видеть, что переговоры продвигаются в более конструктивном и ориентированном на результат направлении», — заявил глава МИД Турции.
Он добавил, что за переговорами России и Украины наблюдают многие государства. Мировое сообщество поддерживает усилия, которые предпринимают стороны для урегулирования украинского кризиса. Фидан резюмировал, что Турция продолжит помогать Москве и Киеву заключить прочный мир.
Напомним, переговоры России и Украины в Стамбуле 23 июля длились в течение 40 минут. Главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров — по окончании встречи сделали заявления для прессы.
24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Кремль не ожидал прорыва от третьего раунда переговоров.