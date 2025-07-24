В МИД Турции оценили третий раунд переговоров РФ и Украины

Министр подвел итоги встречи переговорных групп. Он уточнил, что стороны согласовали процедуру обмена телами бойцов и военнопленных численностью не менее 1200 человек с каждой стороны. Также Киев и Москва договорились о возвращении мирных граждан и детей. Участники переговоров обсудили меры по усилению интенсивности общения по вопросам, связанным с прекращением огня и интеграцией позиций.