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Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне массовых протестов против подписанного им закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, заявил, что согласовал законопроект, призванный укрепить независимость этих ведомств.

Источник: Reuters

«Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов Законопроект сегодня будет внесен в Верховную раду», — написал он в Telegram-канале.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же его подписал.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить его в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран «Большой семерки» выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.