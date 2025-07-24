Зеленский заявил о согласовании проекта, призванного укрепить НАБУ и САП

«Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов Законопроект сегодня будет внесен в Верховную раду», — написал он в Telegram-канале.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Владимир Зеленский сразу же его подписал.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить его в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран «Большой семерки» выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.