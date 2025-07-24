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Захарова: реакция на слова Алиева дана по линии администрации президента РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Реакция на слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева по Украине была дана по линии администрации президента России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Источник: РИА "Новости"

«Соответствующая реакция была дана по линии администрации президента», — сказала дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать соответствующие высказывания Алиева на международном медиафоруме в городе Ханкенди.

Захарова также отметила, что ее удивило присутствие на форуме внесенного в РФ в реестр террористов и экстремистов журналиста Дмитрия Гордона*. «Я объясню почему: вы заметьте, появление этого экстремиста Дмитрия Гордона* всегда как черная метка для тех, кто возлагает на Запад некие надежды. Вы же помните трехчасовое интервью Дмитрия Гордона* в Минске, которое было использовано затем и раскручено теми, кто собирался в Белоруссии провести антиконституционный, антигосударственный переворот. Я думаю, что этого экстремистского кукушонка подбросили не просто так, — добавила она. — Поэтому согласна с теми, кто видит во всем происходящем руку Запада, руку западных ненавистников мира и стабильности на нашем пространстве, в наших странах. Мне кажется, такая действительно мощная и яркая сигнальная лампочка в виде переброски туда этого экстремиста».

* — признан террористом и экстремистом в России.

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