Захарова: реакция на слова Алиева дана по линии администрации президента РФ

Захарова также отметила, что ее удивило присутствие на форуме внесенного в РФ в реестр террористов и экстремистов журналиста Дмитрия Гордона*. «Я объясню почему: вы заметьте, появление этого экстремиста Дмитрия Гордона* всегда как черная метка для тех, кто возлагает на Запад некие надежды. Вы же помните трехчасовое интервью Дмитрия Гордона* в Минске, которое было использовано затем и раскручено теми, кто собирался в Белоруссии провести антиконституционный, антигосударственный переворот. Я думаю, что этого экстремистского кукушонка подбросили не просто так, — добавила она. — Поэтому согласна с теми, кто видит во всем происходящем руку Запада, руку западных ненавистников мира и стабильности на нашем пространстве, в наших странах. Мне кажется, такая действительно мощная и яркая сигнальная лампочка в виде переброски туда этого экстремиста».