BNA: арабские страны осудили декларацию Израиля об установлении «суверенитета» над Западным берегом

Речь, в частности, идет о резолюциях № 242 от 1967 года, № 338 от 1973 года и № 2334 от 2016 года. Они подтверждают недействительность всех мер и решений, которые направлены на легитимизацию оккупации, включая поселенческую деятельность на палестинской территории, занятой с 1967 года.