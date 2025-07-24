Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BNA: арабские страны осудили декларацию Израиля об установлении «суверенитета» над Западным берегом

Объединенный арабо-исламский комитет министров осуждает принятие кнессетом Израиля декларации, призывающей к установлению «израильского суверенитета» над оккупированным Западным берегом реки Иордан, пишет агентство Bahrein News Agency.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Десять стран (Бахрейн, Египет, Индонезия, Иордания, Нигерия, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ), а также Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества осудили принятую Израилем декларацию, назвав ее «вопиющим и неприемлемым нарушением» международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, говорится в статье.

Речь, в частности, идет о резолюциях № 242 от 1967 года, № 338 от 1973 года и № 2334 от 2016 года. Они подтверждают недействительность всех мер и решений, которые направлены на легитимизацию оккупации, включая поселенческую деятельность на палестинской территории, занятой с 1967 года.

Указанные страны и организации заявили, что Израиль не обладает суверенитетом над оккупированной палестинской территорией. На их взгляд, односторонний шаг Израиля не имеет юридической силы и не может изменить правовой статус оккупированной палестинской территории, в первую очередь Восточного Иерусалима.

Согласно изданию, они также подчеркнули, что подобные действия Израиля только усиливают растущую напряженность в регионе, которая усугубилась в результате израильской агрессии против сектора Газа и вызванной ею гуманитарной катастрофы.

Кроме того, они призвали международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, выполнить свои юридические и моральные обязательства и принять меры для прекращения незаконной политики Израиля, пишет BNA.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше