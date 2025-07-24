BNA: арабские страны осудили декларацию Израиля об установлении «суверенитета» над Западным берегом

Десять стран (Бахрейн, Египет, Индонезия, Иордания, Нигерия, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ), а также Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества осудили принятую Израилем декларацию, назвав ее «вопиющим и неприемлемым нарушением» международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, говорится в статье.
Речь, в частности, идет о резолюциях № 242 от 1967 года, № 338 от 1973 года и № 2334 от 2016 года. Они подтверждают недействительность всех мер и решений, которые направлены на легитимизацию оккупации, включая поселенческую деятельность на палестинской территории, занятой с 1967 года.
Согласно изданию, они также подчеркнули, что подобные действия Израиля только усиливают растущую напряженность в регионе, которая усугубилась в результате израильской агрессии против сектора Газа и вызванной ею гуманитарной катастрофы.
Кроме того, они призвали международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, выполнить свои юридические и моральные обязательства и принять меры для прекращения незаконной политики Израиля, пишет BNA.