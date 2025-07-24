Юрий Шалабаев проверил, как продвигается капремонт в нижегородских школах

«Мелочей тут нет и быть не может. Город нашёл все необходимые средства — никаких разрывов и дефицитов нет и не планируется. И рубли, и кирпичи — всё есть, всего хватает. Подрядчик хорошо себя зарекомендовал, он занимается подобными объектами не впервые», — сказал депутат городской Думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман, посетивший школу № 151.Генеральный директор МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода» Сергей Разживин сообщил, что в обеих школах работы по фундаменту уже выполнены, продолжается обновление фасадов.