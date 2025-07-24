Юрий Шалабаев проверил, как продвигается капремонт в нижегородских школах

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход капитального ремонта в двух школах города. Мэр посетил школу № 151 в Советском районе и № 129 на Автозаводе.
Школе в Советском районе 57 лет, на Автозаводе — 67. В обновлении оба здания нуждались давно.
В образовательных учреждениях, как отметил Юрий Шалабаев, проводятся капитальные работы по фасадам и фундаментам, в том числе с применением инновационной технологии, которая помогает увеличить прочность и несущую способность здания.
«В школе № 151 в прошлом году заменили кровлю, поэтому с окончанием этих работ корпус получит новую жизнь. А в школе № 129 параллельно завершается модернизация пищеблока и обновление столовой. Что важно: эту работу мы проводим во всех муниципальных школах, заканчивая данную программу в текущем году. Поручил департаменту образования разработать новую программу уже для садиков», — подчеркнул глава города.
В школе № 151 три корпуса, два новых и один 1958 года. Как раз его сейчас капитально ремонтируют.
«Мелочей тут нет и быть не может. Город нашёл все необходимые средства — никаких разрывов и дефицитов нет и не планируется. И рубли, и кирпичи — всё есть, всего хватает. Подрядчик хорошо себя зарекомендовал, он занимается подобными объектами не впервые», — сказал депутат городской Думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман, посетивший школу № 151.Генеральный директор МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода» Сергей Разживин сообщил, что в обеих школах работы по фундаменту уже выполнены, продолжается обновление фасадов.
«Сроки и по одному, и по другому объекту — ориентировочно конец сентября. По другим школам и садикам тоже график соблюдается. Качеством работ довольны, подрядчики на хорошем счету», — сказал он.
«Для родителей и для меня, тоже как родителя, ясно, что, ремонт — это всегда хорошо для учеников. По опыту прошлого года, когда кровлю ремонтировали, в том числе и в сентябре, качество образовательного процесса не страдало», — отметил заместитель директора школы № 151 Игорь Пересторонин.
В этом году капитальный ремонт проводится в семи школах, четырех детских садах, школе искусств «Изограф» и в филиале ДТТ имени Чкалова на улице Касьянова.
В июле ход текущего и капитального ремонтов школ и детских садов рассмотрели на заседании профильных комиссий городской Думы.
«Работы все в графике и по каждому объекту ведутся, в том числе и под депутатским контролем. Каждый депутат на своем округе держит руку на пульсе и осуществляет постоянный мониторинг сроков и качества», — сказал председатель городской Думы Евгений Чинцов.