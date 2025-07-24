Новый этап избирательной кампании: в ЦИК Татарстана поступили документы от Минниханова

В ЦИК Татарстана поступили документы от Рустама Минниханова для регистрации в качестве кандидата на пост Раиса РТ. Информация об этом прозвучала на брифинге с участием главы Центризбиркома республики Андрея Кондратьева.
Он подчеркнул, что начался новый этап избирательной кампании — приём документов для регистрации кандидатов на пост руководителя республики.
Кандидатуру действующего Раиса Татарстана выдвинута региональным отделением «Единой России».
«В соответствии с нормами избирательного законодательства Рустам Минниханов представил помимо личных документов, листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов», — сообщил Кондратьев.
Подать документы на регистрацию в качестве кандидата на пост Раиса РТ выдвинутые региональными отделениями политических партий претенденты могут до 30 июля. Им необходимо предоставить в Центризбирком республики весь необходимый пакет документов, в том числе подписные листы с подписями муниципальных депутатов. Кроме того, в документах должны содержаться сведения о трёх кандидатурах на наделение полномочиями члена Совета Федерации. В случае, если зарегистрированный для участия в выборах кандидат будет избран Раисом РТ, один из кандидатов из его списка будет на назначен на должность члена СФ.
Региональными отделениями политических партий на пост руководителя республики выдвинуто четыре кандидата. Рустам Минниханов от «Единой России», Руслан Юсупов от ЛДПР, Хафиз Миргалимов от КПРФ, а также Виталий Смирнов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
В единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане состоятся выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому избирательному округу (Набережные Челны). Кроме того, предстоит избрать депутатов представительных органов местного самоуправления.
Как сообщил Андрей Кондратьев, для участия в выборах муниципальных депутатов выдвинулись более 10,5 тысяч кандидатов.
«На 7 531 мандат на сегодня претендуют 10 517 кандидатов», — сказал он.
От «Единой России» выдвинуто 5 155 кандидатов, количество самовыдвиженцев — 2 380, от партии «Новые люди» выдвинуто 1 441 кандидат, от ЛДПР — 465, от КПРФ — 418, от «Справедливой России» — 337. «Коммунисты России» выдвинули 97 кандидатов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 60, экологическая партия «Зеленые» — 15, «Яблоко» — одного кандидата.