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СМИ: мир обсуждает сценарии будущего Украины

Конфликт на Украине еще не окончен, но уже началась новая битва — за будущий статус Украины на карте Европы и в системе мирового порядка, пишет Петр Арак в статье для польского издания Оbserwator Finansowy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Что ждет Украину после завершения боевых действий? На этот вопрос сейчас пытаются ответить не только политики, но и экономисты. Аналитики JP Morgan Chase предлагают четыре возможных сценария разрешения конфликта. Каждый из них имеет свою логику, издержки и последствия. Но только один дает Украине реальный шанс на процветание, стабильность и прочные связи с западными структурами. Остальные сценарии сопряжены с компромиссом, усталостью и колебаниями — от «израильской осажденной крепости» до «грузинского дрейфа» и «белорусской потери суверенитета», говорится в статье.

«Южнокорейский сценарий»

По мнению аналитиков, это оптимальный для Украины сценарий, который предполагает, что ей откажут в членстве в НАТО, но взамен гарантируют постоянную военную поддержку, присутствие европейских войск на территории Украины и твердые гарантии безопасности со стороны США. За Россией останутся занятые территории, а остальная часть Украины получит шанс на стабильность, восстановление и финансирование. Замороженные российские активы на сумму 300 млрд долларов могут стать основой для «плана Маршалла» для Украины.

Как подчеркивает издание, это амбициозный, но политически сложный сценарий.

Его вероятность составляет 15%.

«Израильский сценарий»

«Израильский» сценарий чуть более реалистичен: евро вероятность составляет 20%. В этом случае войска НАТО не будут размещены на Украине, но она будет получать регулярную военную и финансовую поддержку Запада и превратится в «осажденную крепость» — вооруженную до зубов, но находящуюся под постоянной угрозой.

За этот сценарий пришлось бы заплатить отменой части санкций против России, что фактически заморозило бы конфликт на десятилетия, пишет Арак.

«Белорусский сценарий»

Если США откажутся от попыток урегулировать конфликт, а Европа не возьмет инициативу в свои руки, Украина может стать «зависимым от России государством», причем в этом случае «проиграет» не только Украина, но и Запад, который распишется в неспособности отстоять международный порядок, основанный на праве, а не на силе. Вероятность это сценария оценивается в 15%.

«Грузинский сценарий»

Наиболее вероятный и, как подчеркивает автор, наихудший для Украины сценарий.

Шансы на его реализацию составляют 50%. В этом случае Украина, несмотря на номинальное сохранение независимости, останется без гарантий безопасности, а Запад постепенно утратит к ней интерес. Украина не сможет установить прочные связи с Западом, не будет принята в НАТО и ЕС. Демократические институты в стране разрушатся, инвесторы уйдут, а многие беженцы так и не вернутся на родину, пишет автор. В итоге страна превратится в серую зону между блоками — без реальных союзников, с экономикой, сдерживаемой неопределенностью, нескончаемой эмиграцией вместо возвращения беженцев и политически дезориентированными элитами.

В заключении Арак признает, что ни один сценарий не гарантирует Украине полной победы или «справедливого» мира. И Киеву, на его взгляд, возможно, придется пойти на дальнейшие уступки — не только территориальные, но и в вопросах суверенитета и идентичности.

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