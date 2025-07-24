СМИ: мир обсуждает сценарии будущего Украины

Что ждет Украину после завершения боевых действий? На этот вопрос сейчас пытаются ответить не только политики, но и экономисты. Аналитики JP Morgan Chase предлагают четыре возможных сценария разрешения конфликта. Каждый из них имеет свою логику, издержки и последствия. Но только один дает Украине реальный шанс на процветание, стабильность и прочные связи с западными структурами. Остальные сценарии сопряжены с компромиссом, усталостью и колебаниями — от «израильской осажденной крепости» до «грузинского дрейфа» и «белорусской потери суверенитета», говорится в статье.
«Южнокорейский сценарий»
По мнению аналитиков, это оптимальный для Украины сценарий, который предполагает, что ей откажут в членстве в НАТО, но взамен гарантируют постоянную военную поддержку, присутствие европейских войск на территории Украины и твердые гарантии безопасности со стороны США. За Россией останутся занятые территории, а остальная часть Украины получит шанс на стабильность, восстановление и финансирование. Замороженные российские активы на сумму 300 млрд долларов могут стать основой для «плана Маршалла» для Украины.
Его вероятность составляет 15%.
«Израильский сценарий»
«Израильский» сценарий чуть более реалистичен: евро вероятность составляет 20%. В этом случае войска НАТО не будут размещены на Украине, но она будет получать регулярную военную и финансовую поддержку Запада и превратится в «осажденную крепость» — вооруженную до зубов, но находящуюся под постоянной угрозой.
«Белорусский сценарий»
Если США откажутся от попыток урегулировать конфликт, а Европа не возьмет инициативу в свои руки, Украина может стать «зависимым от России государством», причем в этом случае «проиграет» не только Украина, но и Запад, который распишется в неспособности отстоять международный порядок, основанный на праве, а не на силе. Вероятность это сценария оценивается в 15%.
«Грузинский сценарий»
Шансы на его реализацию составляют 50%. В этом случае Украина, несмотря на номинальное сохранение независимости, останется без гарантий безопасности, а Запад постепенно утратит к ней интерес. Украина не сможет установить прочные связи с Западом, не будет принята в НАТО и ЕС. Демократические институты в стране разрушатся, инвесторы уйдут, а многие беженцы так и не вернутся на родину, пишет автор. В итоге страна превратится в серую зону между блоками — без реальных союзников, с экономикой, сдерживаемой неопределенностью, нескончаемой эмиграцией вместо возвращения беженцев и политически дезориентированными элитами.
В заключении Арак признает, что ни один сценарий не гарантирует Украине полной победы или «справедливого» мира. И Киеву, на его взгляд, возможно, придется пойти на дальнейшие уступки — не только территориальные, но и в вопросах суверенитета и идентичности.