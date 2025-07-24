СМИ: мир обсуждает сценарии будущего Украины

Что ждет Украину после завершения боевых действий? На этот вопрос сейчас пытаются ответить не только политики, но и экономисты. Аналитики JP Morgan Chase предлагают четыре возможных сценария разрешения конфликта. Каждый из них имеет свою логику, издержки и последствия. Но только один дает Украине реальный шанс на процветание, стабильность и прочные связи с западными структурами. Остальные сценарии сопряжены с компромиссом, усталостью и колебаниями — от «израильской осажденной крепости» до «грузинского дрейфа» и «белорусской потери суверенитета», говорится в статье.