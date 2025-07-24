Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета

По предварительной информации погибли все находившиеся на борту — до 49 человек. Инцидент произошел 24 июля, когда воздушное судно заходило на посадку в аэропорт Тынды. Сообщается, что посадка проходила при плохой погоде.
Как передает «Коммерсант», после крушения Ан-24 власти Амурской области объявили режим чрезвычайной ситуации. На месте крушения ведутся поисковые работы.
Место крушения Ан-24. Видео: МЧС России.
Разбившийся самолет принадлежал компании «Ангара». В ее офисе правоохранители проводят обыск. Известно, что ей принадлежало пять самолетов подобного типа.
По делу о крушении самолета было возбуждено уголовное дело.
Ан-24 — это советский турбовинтовой пассажирский самолет, разработанный ОКБ Антонова в 1950-х годах. Он рассчитан на перевозку до 50 пассажиров на короткие и средние расстояния. Самолет используется в гражданской и военной авиации.