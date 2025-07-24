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Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе РФ Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области, передает «УзА».

Источник: Курсив

По предварительной информации погибли все находившиеся на борту — до 49 человек. Инцидент произошел 24 июля, когда воздушное судно заходило на посадку в аэропорт Тынды. Сообщается, что посадка проходила при плохой погоде.

Как передает «Коммерсант», после крушения Ан-24 власти Амурской области объявили режим чрезвычайной ситуации. На месте крушения ведутся поисковые работы.

Место крушения Ан-24. Видео: МЧС России.

Разбившийся самолет принадлежал компании «Ангара». В ее офисе правоохранители проводят обыск. Известно, что ей принадлежало пять самолетов подобного типа.

По делу о крушении самолета было возбуждено уголовное дело.

Ан-24 — это советский турбовинтовой пассажирский самолет, разработанный ОКБ Антонова в 1950-х годах. Он рассчитан на перевозку до 50 пассажиров на короткие и средние расстояния. Самолет используется в гражданской и военной авиации.