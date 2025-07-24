«ВМФ играет ключевую роль в безопасности России». Главное из заявлений Путина в Северодвинске

По словам Путина, планы по созданию современных сил ВМФ обязательно будут реализованы в полном объеме. В частности, на Северном машиностроительном предприятии («Севмаше») до 2030 года планируется построить 6 атомных подлодок.
Также глава государства уделил внимание ракетоносцам «Борей-А», которые «составляют основу морских стратегических ядерных РФ». Путин отметил, что они будут обеспечивать безопасность страны в ближайшие десятилетия с учетом возможностей их модернизации.
Планомерная и ритмичная работа судостроения по части кораблей повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, уверен российский лидер. Эти факторы, по его словам, будут содействовать «привлечению новых перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений».
Кроме того, президент напомнил, что на данный момент на российских верфях в различных стадиях готовности находится свыше 70 кораблей.
На совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ глава государства подчеркнул ключевую роль флота в «обеспечении суверенитета и безопасности России». По словам Путина, военно-морские силы вносят весомый вклад как в глобальную, так и в региональную стабильность, а также имеют влияние на сохранение стратегического паритета.