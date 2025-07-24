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«ВМФ играет ключевую роль в безопасности России». Главное из заявлений Путина в Северодвинске

Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота России в ходе рабочего визита в Северодвинск, где состоялась церемония поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Главное из заявлений главы государства приводит 24 июля РИА Новости.

По словам Путина, планы по созданию современных сил ВМФ обязательно будут реализованы в полном объеме. В частности, на Северном машиностроительном предприятии («Севмаше») до 2030 года планируется построить 6 атомных подлодок.

Также глава государства уделил внимание ракетоносцам «Борей-А», которые «составляют основу морских стратегических ядерных РФ». Путин отметил, что они будут обеспечивать безопасность страны в ближайшие десятилетия с учетом возможностей их модернизации.

Планомерная и ритмичная работа судостроения по части кораблей повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, уверен российский лидер. Эти факторы, по его словам, будут содействовать «привлечению новых перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений».

Кроме того, президент напомнил, что на данный момент на российских верфях в различных стадиях готовности находится свыше 70 кораблей.

На совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ глава государства подчеркнул ключевую роль флота в «обеспечении суверенитета и безопасности России». По словам Путина, военно-морские силы вносят весомый вклад как в глобальную, так и в региональную стабильность, а также имеют влияние на сохранение стратегического паритета.