«ВМФ играет ключевую роль в безопасности России». Главное из заявлений Путина в Северодвинске

На совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ глава государства подчеркнул ключевую роль флота в «обеспечении суверенитета и безопасности России». По словам Путина, военно-морские силы вносят весомый вклад как в глобальную, так и в региональную стабильность, а также имеют влияние на сохранение стратегического паритета.