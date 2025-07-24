Балицкий наградил осужденного бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжалось с 4 июня по конец ноября 2023 года, его итоги были для Киева неудачными. Украинское командование предполагало, что ВСУ выйдут к Азовскому морю, перережут сухопутные коммуникации между основной частью России и Крымом, рассекут группировку ВС РФ на две части. Однако осуществить хоть сколько-нибудь значимые прорывы украинской армии не удалось, она уперлась в построенные ВС РФ фортификационные сооружения (так называемая «линия Суровикина») и остановилась. Единственный незначительный успех отмечался в районе села Работино в Запорожской области, где ВСУ смогли дойти до первой линии российской обороны из трех.