The Hill: Россия стала поводом для вражды Трампа и Обамы
Трамп заявил, что Обама виновен в государственной измене, ссылаясь на расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Демократы и сторонники Обамы сочли эти обвинения настолько же серьезными, насколько и нелепыми.
Reuters узнал, как указ Путина о портах повлиял на поставки нефти
Россия временно запретила иностранным танкерам заход в черноморские порты без согласования с ФСБ. Это усложнило экспорт нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум, где участвуют Chevron и ExxonMobil.
FT: Рубио повлиял на решения Трампа по России, Китаю и Ирану
Марко Рубио, став госсекретарем США, повлиял на курс Трампа в отношении России, Китая и Ирана. Он отказался от так называемой «мягкой силы». Газета отмечает, что неизменность его позиций по России, Китаю и Ирану не более чем редкое исключение.
Bloomberg: закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС
Отмена независимости НАБУ и САП, поддержанная Верховной Радой и подписанная Зеленским, подорвала переговоры о вступлении Украины в ЕС. В ЕС борьбу с коррупцией считают ключевым условием. Позже СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста.
Guardian: Путин разочарован плохими отношениями с Трампом
Ультиматум Трампа по пошлинам, вероятно, не впечатлил Путина. Источник издания заявил, что президент РФ разочарован несостоявшимися отношениями с Трампом, но Москва по-прежнему готова к диалогу, не считая этот раскол необратимым.