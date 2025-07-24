Последние зарубежные новости за 24 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Марко Рубио, став госсекретарем США, повлиял на курс Трампа в отношении России, Китая и Ирана. Он отказался от так называемой «мягкой силы». Газета отмечает, что неизменность его позиций по России, Китаю и Ирану не более чем редкое исключение.