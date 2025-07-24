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Последние зарубежные новости за 24 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 24 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

The Hill: Россия стала поводом для вражды Трампа и Обамы

Источник: AP 2024

Трамп заявил, что Обама виновен в государственной измене, ссылаясь на расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Демократы и сторонники Обамы сочли эти обвинения настолько же серьезными, насколько и нелепыми.

Reuters узнал, как указ Путина о портах повлиял на поставки нефти

Источник: Reuters

Россия временно запретила иностранным танкерам заход в черноморские порты без согласования с ФСБ. Это усложнило экспорт нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум, где участвуют Chevron и ExxonMobil.

FT: Рубио повлиял на решения Трампа по России, Китаю и Ирану

Источник: AP 2024

Марко Рубио, став госсекретарем США, повлиял на курс Трампа в отношении России, Китая и Ирана. Он отказался от так называемой «мягкой силы». Газета отмечает, что неизменность его позиций по России, Китаю и Ирану не более чем редкое исключение.

Bloomberg: закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Отмена независимости НАБУ и САП, поддержанная Верховной Радой и подписанная Зеленским, подорвала переговоры о вступлении Украины в ЕС. В ЕС борьбу с коррупцией считают ключевым условием. Позже СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста.

Guardian: Путин разочарован плохими отношениями с Трампом

Источник: Reuters

Ультиматум Трампа по пошлинам, вероятно, не впечатлил Путина. Источник издания заявил, что президент РФ разочарован несостоявшимися отношениями с Трампом, но Москва по-прежнему готова к диалогу, не считая этот раскол необратимым.

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