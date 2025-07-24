Дуда подписал закон о выходе Польши из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о выходе республики из Оттавской конвенции о запрете использования, хранения и производства противопехотных мин, сообщается на сайте канцелярии польского лидера.
«Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 25 июня 2025 года о денонсации Конвенции о запрете использования, хранения, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятой в Осло 18 сентября 1997 года», — говорится в сообщении.
В марте Польша, а также страны Балтии и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции. -0-