Дуда подписал закон о выходе Польши из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

«Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 25 июня 2025 года о денонсации Конвенции о запрете использования, хранения, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятой в Осло 18 сентября 1997 года», — говорится в сообщении.

