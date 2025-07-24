В проекте бюджета Евросоюза на 2028−2034 годы не предусмотрены расходы на членство Молдовы: Как теперь ПАС будет втирать нам перед выборами молниеносное вступление в ЕС

В разделе проекта Global Europe говорится о выделении 43,2 млрд. евро девяти странам-кандидатам на все семь лет. Если разделить поровну между всеми (хотя понятно, что поровну не будет), в среднем получается по 685 млн. евро в год на каждого кандидата. Это совсем не те фонды, которые получают вновь вступившие в ЕС страны, и которые обещают избирателям в Молдове ее проеэсовские власти.