"В проекте бюджета Евросоюза на 2028−2034 годы не предусмотрены расходы на членство Молдовы, пишет в соцсетях журналист Дмитрий Чубашенко.
Когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что не видит перспективы принятия Украины в Европейский союз до 2034 года, многие не поняли, почему прозвучал именно этот срок.
Дело в том, что долгосрочный бюджет ЕС (так называемый MFF — «многолетние финансовые рамки») рассчитан на семь лет, и следующий такой бюджет должен быть принят на период 2028—2034 годы.
В опубликованном на прошлой неделе проекте следующих семилетних MFF говорится, что для поддержки Украины могут быть мобилизованы 100 миллиардов евро. Дополнительная военная поддержка Украины со стороны ЕС будет и дальше осуществляться через «Европейский фонд мира».
О каких-то фондах, которые должны быть выделены Украине как полноправному члену ЕС, в документе ничего не говорится.
В разделе проекта Global Europe говорится о выделении 43,2 млрд. евро девяти странам-кандидатам на все семь лет. Если разделить поровну между всеми (хотя понятно, что поровну не будет), в среднем получается по 685 млн. евро в год на каждого кандидата. Это совсем не те фонды, которые получают вновь вступившие в ЕС страны, и которые обещают избирателям в Молдове ее проеэсовские власти.
Из заявлений руководителей ЕС и проекта бюджета ЕС на 2028−2034 годы мы узнаем, что:
Молдова в процессе евроинтеграции идет в пакете с Украиной, а Украину не примут в ЕС, пока там не будет установлен мир, а когда там будет установлен мир, и как будут выглядеть по итогам войны Украина, никто сегодня не знает.
В 2028—2034 году ЕС выделит Украине 100 млрд. евро напрямую и еще часть средств из раздела Global Europe.
Молдова в проекте бюджета ЕС вообще не упоминается. Сколько денег получит она, неизвестно. Это будут фонды для кандидата, соседа, партнера и т. п. суррогатов, но точно не для члена ЕС.
Вывод: сказки президентки Майи Санду и ее партии PAS про то, как Молдову примут в ЕС не то в 2030, не то в 2028 году — циничная ложь. На такие цели в ЕС даже не выделяется никаких денег, не говоря уже о невозможности для Молдовы отвязаться от Украины, начать и закончить переговоры о присоединении и выполнить копенгагенские критерии членства.
Санду и PAS могут быстро привести Молдову в ЕС только одним способом — окончательно развалив государство и присоединив какие-то его куски к Румынии. Похоже, что именно этим они и занимаются.
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