Умер американский рестлер и актер Халк Хоган

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган скончался в возрасте 71 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.
Отмечается, что утром 24 июля медики прибыли в дом Халка Хогана в Клируотере (штат Флорида). Как указывается, причиной вызова стал сердечный приступ.
На протяжении более 30 лет Хоган оставался одной из значимых фигур в американском рестлинге, карьеру в котором он начал в 1977 году. Также он снимался к кино, стал известен в 1982 году после роли в фильме «Рокки 3». Кроме того, Хоган играл в сериалах «Команда “А”, “Крутой Уокер”, фильмах “Коммандо из пригорода”, “Неистребимый шпион”.-0-