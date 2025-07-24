Умер американский рестлер и актер Халк Хоган

На протяжении более 30 лет Хоган оставался одной из значимых фигур в американском рестлинге, карьеру в котором он начал в 1977 году. Также он снимался к кино, стал известен в 1982 году после роли в фильме «Рокки 3». Кроме того, Хоган играл в сериалах «Команда “А”, “Крутой Уокер”, фильмах “Коммандо из пригорода”, “Неистребимый шпион”.-0-