Путин в Северодвинске встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским

Встреча Путина с губернатором Архангельской области. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Были затронуты темы поддержки участников специальной военной операции. Губернатор, в частности, сообщил президенту о запуске в регионе первой в стране цифровой платформы для сопровождения ветеранов СВО.
Цыбульский намерен бороться за пост главы региона на выборах, которые пройдут в сентябре. Всего в избирательной гонке за пост губернатора Архангельской области примут участие шесть зарегистрированных кандидатов. Период голосования установлен с 12 по 14 сентября.
Как сообщал Life.ru, сегодня Владимир Путин посетил Архангельскую область. В рамках визита он провёл совещание, посвященное развитию подводных сил ВМФ, а также присутствовал на церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».