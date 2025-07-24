Путин в Северодвинске встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским

Цыбульский намерен бороться за пост главы региона на выборах, которые пройдут в сентябре. Всего в избирательной гонке за пост губернатора Архангельской области примут участие шесть зарегистрированных кандидатов. Период голосования установлен с 12 по 14 сентября.