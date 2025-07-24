Решение нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского об ослаблении независимости антикоррупционных структур государства НАБУ и САП приведет к уменьшению финансирования со стороны западных союзников Киева. Об этом сообщает Strategic Culture.
Речь идет об ограничении действий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны.
«Две трети государственных расходов Украины фактически оплачиваются европейскими налогоплательщиками через пожертвования западных стран. Наиболее вероятно, что поддержка дальнейшего финансирования опосредованного конфликта на Украине начнет очень быстро таять», — указывается в статье издания.
Газета отмечает, что шаги Зеленского против антикоррупционных органов заставили лидеров стран Запада задуматься о целесообразности многомиллиардной финансовой поддержки Незалежной и всерьез обеспокоиться вопросом прозрачности расходования этих денег.
Напомним, что после всех бунтов украинцев и нападок Евросоюза насчет требований пояснить ситуацию с НАБУ и САП, Зеленский все же ответил. Уже 24 июля политик одобрил новый закон о полной независимости антикоррупционных структур.