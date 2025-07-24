МВФ: закон об антикоррупционных ведомствах Украины может негативно сказаться на ее экономике

Ранее Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП и подчиняет их деятельность генеральному прокурору. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Это вызвало протесты в Киеве и других городах страны. Позже Зеленский пообещал внести в Верховную раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. -0-