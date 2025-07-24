МВФ: закон об антикоррупционных ведомствах Украины может негативно сказаться на ее экономике

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что принятый в Киеве закон, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), может негативно отразиться на макроэкономической стабильности и экономическом росте страны. Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак, сообщает ТАСС.
На брифинге для журналистов представитель МВФ отметила, что принятый закон нейтрализует эффективность антикоррупционных институтов Украины и может привести к серьезным проблемам для макроэкономической стабильности и роста в стране.
«С нашей точки зрения, Украине необходима надежная антикоррупционная архитектура, которая поможет уравнять правила игры, улучшить деловой климат и привлечь частные инвестиции в Украину, и это центральный элемент программы реформ Украины», — подчеркнула она, добавив, что обеспечение независимости антикоррупционных институтов должно оставаться важнейшим политическим приоритетом.
Ранее Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП и подчиняет их деятельность генеральному прокурору. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Это вызвало протесты в Киеве и других городах страны. Позже Зеленский пообещал внести в Верховную раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. -0-