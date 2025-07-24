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Омоновцы ворвались в квартиры пролетевших над петербуржцами пилотов

Сотрудники ОМОН «Балтика» Росгвардии ворвались в квартиры пилотов легкомоторного самолета ТР-301, которые пролетели буквально над головами отдыхающих на Ладожском озере в районе деревни Коккорево в Ленинградской области.

Сотрудники ОМОН «Балтика» Росгвардии ворвались в квартиры пилотов легкомоторного самолета ТР-301, которые пролетели буквально над головами отдыхающих на Ладожском озере в районе деревни Коккорево в Ленинградской области.

Как сообщает Телеграм-канал Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пилоты были задержаны для проведения с ними сотрудниками СУ на транспорте СК РФ следственно-оперативных мероприятий по факту хулиганских действий.

Предварительно было установлено, что летчики 12 июля пролетели на предельно малой высоте над береговой линией Ладожского озера в районе деревни Коккорево, что создало угрозу безопасности людей.

Пилоты, управлявшие воздушным судном, задержаны, по местам их жительства проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.