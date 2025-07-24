Путин назвал строительство атомных подлодок важным компонентом ядерной триады

Строительство стратегических субмарин является одной из важнейших составляющих отечественной ядерной триады. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию подводных сил ВМФ РФ.
По его словам, наращивание группировки стратегических подводных сил является одним из приоритетных направлений.
«Приоритетом прежде всего здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев — одна из важнейших составляющих нашей ядерной триады, которая, повторю, позволяет России поддерживать баланс сил в мире», — подчеркнул глава государства.
Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» заявил, что намерения по созданию современных сил ВМФ страны будут обязательно реализованы в полном объеме. Тем самым будут обеспечены безопасность России и национальные интересы во всех районах Мирового океана. Путин подчеркнул, что в этом не может быть никаких сомнений.