Путин назвал строительство атомных подлодок важным компонентом ядерной триады

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» заявил, что намерения по созданию современных сил ВМФ страны будут обязательно реализованы в полном объеме. Тем самым будут обеспечены безопасность России и национальные интересы во всех районах Мирового океана. Путин подчеркнул, что в этом не может быть никаких сомнений.