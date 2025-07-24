Названа стратегическая цель российских ФАБов в зоне СВО

Военный обозреваетль Виктор Баранец ответил на вопрос о том, какую главную задачу решают российские военные, применяя в зоне проведения СВО фугасные авиабомбы (ФАБы).
«Применение ФАБов имеет одну стратегическую цель — уменьшить потери личного состава при наступлении», — приводит слова эксперта портал News.ru.
По его словам, ФАБы в первую очередь применяют, если противником создан укрепленный пункт, в котором сосредоточен личный состав, а также техника — артиллерия, гранатометы, противотанковые комплексы.
«Иногда ФАБы моментально сносят целые подразделения — может, 100, а, может, 200 человек», — обратил внимание Баранец.
Кроме этого он объяснил, что с помощью этих мощных бомб уничтожают большие склады, крупные железнодорожные узлы, на которых концентрируются эшелоны с боеприпасами и военной техникой.
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