Власти подконтрольной ВСУ части ДНР объявили эвакуацию из Доброполья и девяти сёл

«Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительным способом. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — написал Филашкин в соцсетях.
По его словам, зона эвакуации теперь охватывает Анновку, Новый Донбасс, Рубежное (Добропольский район), Доброполье, Надежду, Новокриворожье, Новомарьевку, Новофедоровку и Ракшу (Криворожский район).
Ранее Life.ru сообщал, что Киев опоздал с эвакуацией в Запорожской области. Теперь жители приграничных населённых пунктов могут оказаться в зоне активных боевых действий. Их до последнего уверяли, что их жизням ничего не угрожает.