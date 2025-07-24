Стоит отметить, что украинское руководство довольно быстро отреагировало на все недовольства как со стороны населения, так и партнеров с Запада. Лидер киевского режима Владимир Зеленский уже 24 июля одобрил переделанный закон о полной независимости антикоррупционных ведомств.