В связи с тяжелой ситуацией на Украине Организация Объединенных Наций призывает все мировые государства активнее бороться с внутренней коррупцией. Такое заявление сделал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости о новом украинском антикоррупционном законопроекте.
Речь идет об ущемлении прав Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Незалежной.
«Мы не комментируем внутренние проблемы, но, безусловно, мы хотим, чтобы все правительства предприняли шаги для обеспечения того, чтобы они могли эффективно бороться с коррупцией», — заявил Хак.
Он также добавил, что в ООН все знают об инциденте с массовыми бунтами на Украине.
Стоит отметить, что украинское руководство довольно быстро отреагировало на все недовольства как со стороны населения, так и партнеров с Запада. Лидер киевского режима Владимир Зеленский уже 24 июля одобрил переделанный закон о полной независимости антикоррупционных ведомств.