Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН призвала страны мира активнее бороться с коррупцией из-за ситуации на Украине

В ООН заявили, что знают об инциденте с массовыми бунтами на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В связи с тяжелой ситуацией на Украине Организация Объединенных Наций призывает все мировые государства активнее бороться с внутренней коррупцией. Такое заявление сделал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости о новом украинском антикоррупционном законопроекте.

Речь идет об ущемлении прав Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Незалежной.

«Мы не комментируем внутренние проблемы, но, безусловно, мы хотим, чтобы все правительства предприняли шаги для обеспечения того, чтобы они могли эффективно бороться с коррупцией», — заявил Хак.

Он также добавил, что в ООН все знают об инциденте с массовыми бунтами на Украине.

Стоит отметить, что украинское руководство довольно быстро отреагировало на все недовольства как со стороны населения, так и партнеров с Запада. Лидер киевского режима Владимир Зеленский уже 24 июля одобрил переделанный закон о полной независимости антикоррупционных ведомств.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше