Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с заявлением о намерении присоединиться к идущим на Украине протестам, поводом для которых послужило принятие закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
При этом, как отметила нардеп в своем Telegram-канале, она присоединится к соотечественникам не ради НАБУ, а с целью привлечь внимание к проблемам в рядах ВСУ, ТЦК и «преступлениям Сырского».
«Сегодня я приду, присоединюсь. Но со своей болью. Потому что, как я понимаю, других способов быть услышанной у меня нет. И посмотрим, готово ли гражданское общество говорить о реформе ВСУ, мобилизации, Покровске или реформе СБУ», — написала Безуглая.
Напомним, 22 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий самостоятельность НАБУ и САП, что вызвало массовые акции протеста в крупных украинских городах.
Как ранее отметило британское издание Telegraph, действия Зеленского, направленные против Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, являются поводом для его отставки.