Депутат Рады Безуглая заявила, что присоединяется к протестам на Украине

«Сегодня я приду, присоединюсь. Но со своей болью. Потому что, как я понимаю, других способов быть услышанной у меня нет. И посмотрим, готово ли гражданское общество говорить о реформе ВСУ, мобилизации, Покровске или реформе СБУ», — написала Безуглая.