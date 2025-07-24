Путин принял участие в поднятии флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский»

Атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» четвертого поколения атомоходов и восьмой в серии атомоходов «Борей/Борей-А». Оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения, обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. Каждый из кораблей серии «Борей» несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».