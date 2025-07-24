Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о НАБУ и САП

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект, который запрещает генпрокурору давать указания Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
Из текста законопроекта следует, что теперь генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП, а сами работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчиняются только руководителю своего ведомства и его заместителю.
Кроме того, проектом закона предлагается обязать сотрудников НАБУ с доступом к гостайне проходить полиграф. Процедуру нужно будет пройти в течение шести месяцев, а затем каждые два года.
При этом в НАБУ заявили, что бюро одобрило законопроект Зеленского, так как он восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Стоит напомнить, что 22 июля глава киевского режима подписал закон, ограничивающий самостоятельность НАБУ и САП, что вызвало массовые акции протеста в крупных украинских городах.