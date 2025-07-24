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Минюст добавил «Институт Андрея Сахарова»* в перечень нежелательных в РФ

Минюст также внес сетевое движение «Мир. Прогресс. Права человека»* в реестр нежелательных в РФ организаций.

Источник: Комсомольская правда

Министерство юстиции России приняло решение внести организацию «Институт Андрея Сахарова»* (L"Institut Sakharov) в перечень зарубежных и международных НПО, работа которых признана нежелательной на территории российского государства. Эта информация следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Гражданское сетевое движение «Мир. Прогресс. Права человека»*, в числе прочего занимающееся деятельностью организации «Институт Андрея Сахарова»*, также попало в реестр нежелательных организаций в России.

Ранее стало известно, что в вышеуказанный перечень Министерство юстиции Российской Федерации добавило Йельский университет* и «Норвежский Хельсинский комитет»*. Помимо этого, туда попал и «Благотворительный фонд “Армия СОС”*, который открыт на территории Украины.

* — организации, признанные нежелательными на территории Российской Федерации.