Минюст добавил «Институт Андрея Сахарова»* в перечень нежелательных в РФ

Министерство юстиции России приняло решение внести организацию «Институт Андрея Сахарова»* (L"Institut Sakharov) в перечень зарубежных и международных НПО, работа которых признана нежелательной на территории российского государства. Эта информация следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.
Гражданское сетевое движение «Мир. Прогресс. Права человека»*, в числе прочего занимающееся деятельностью организации «Институт Андрея Сахарова»*, также попало в реестр нежелательных организаций в России.
Ранее стало известно, что в вышеуказанный перечень Министерство юстиции Российской Федерации добавило Йельский университет* и «Норвежский Хельсинский комитет»*. Помимо этого, туда попал и «Благотворительный фонд “Армия СОС”*, который открыт на территории Украины.
* — организации, признанные нежелательными на территории Российской Федерации.