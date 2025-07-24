Минюст добавил «Институт Андрея Сахарова»* в перечень нежелательных в РФ

Ранее стало известно, что в вышеуказанный перечень Министерство юстиции Российской Федерации добавило Йельский университет* и «Норвежский Хельсинский комитет»*. Помимо этого, туда попал и «Благотворительный фонд “Армия СОС”*, который открыт на территории Украины.