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«Втянуть Трампа в войну с Россией»: раскрыт дерзкий план Сырского

Военный эксперт Эдуард Басурин объяснил, что скрывается за обращением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к президенту США Дональду Трампу.

Военный эксперт Эдуард Басурин объяснил, что скрывается за обращением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к президенту США Дональду Трампу. Ранее генерал заявил, что новые поставки дальнобойных ракет (ATACMS и Taurus) и разрешение на их применение по территории России помогут «перенести войну» на российскую землю.

Аналитик отметил, что это предложение украинского генерала, известного также как «мясник» и «генерал 200», звучит, мягко говоря, дерзко.

Главком ВСУ, по сути, просит Трампа вовлечь США в прямой конфликт с Россией, объяснил Басурин.

По его мнению, Трамп точно не ожидал такой наглой подставы от киевского военачальника.

Эксперт также напомнил экс-координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, который два года назад предположил возможность прямого столкновения США и России.

Но Трамп пока желания отправлять американских солдат на Украину не проявляет, заключил военный деятель.

Ранее в Госдуме назвали бредом призыв главнокомандующего ВСУ Сырского перенести боевые действия на территорию России. В парламенте отметили, что такие заявления свидетельствуют о недееспособности украинского командования, которое чувствует неизбежность поражения.

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