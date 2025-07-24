«Втянуть Трампа в войну с Россией»: раскрыт дерзкий план Сырского

Военный эксперт Эдуард Басурин объяснил, что скрывается за обращением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к президенту США Дональду Трампу. Ранее генерал заявил, что новые поставки дальнобойных ракет (ATACMS и Taurus) и разрешение на их применение по территории России помогут «перенести войну» на российскую землю.
Аналитик отметил, что это предложение украинского генерала, известного также как «мясник» и «генерал 200», звучит, мягко говоря, дерзко.
Главком ВСУ, по сути, просит Трампа вовлечь США в прямой конфликт с Россией, объяснил Басурин.
По его мнению, Трамп точно не ожидал такой наглой подставы от киевского военачальника.
Эксперт также напомнил экс-координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, который два года назад предположил возможность прямого столкновения США и России.
Но Трамп пока желания отправлять американских солдат на Украину не проявляет, заключил военный деятель.
Ранее в Госдуме назвали бредом призыв главнокомандующего ВСУ Сырского перенести боевые действия на территорию России. В парламенте отметили, что такие заявления свидетельствуют о недееспособности украинского командования, которое чувствует неизбежность поражения.