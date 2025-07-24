«Втянуть Трампа в войну с Россией»: раскрыт дерзкий план Сырского

Военный эксперт Эдуард Басурин объяснил, что скрывается за обращением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к президенту США Дональду Трампу. Ранее генерал заявил, что новые поставки дальнобойных ракет (ATACMS и Taurus) и разрешение на их применение по территории России помогут «перенести войну» на российскую землю.