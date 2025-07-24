Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского

«Возле театра Франко, который расположен неподалеку от офиса, как и в предыдущие два дня, снова собираются люди на акцию протеста… Под офисом стартовала очередная акция… Люди скандируют: “Коррупция убивает” и “Руки прочь от НАБУ и САП”, — говорится в публикациях издания в Telegram-канале. Отмечается, что собралось около 300−400 человек.