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Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского

«Возле театра Франко, который расположен неподалеку от офиса, как и в предыдущие два дня, снова собираются люди на акцию протеста… Под офисом стартовала очередная акция… Люди скандируют: “Коррупция убивает” и “Руки прочь от НАБУ и САП”, — говорится в публикациях издания в Telegram-канале.

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Киева третий день протестуют у офиса Владимира Зеленского из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект об антикоррупционных органах.

«Возле театра Франко, который расположен неподалеку от офиса, как и в предыдущие два дня, снова собираются люди на акцию протеста… Под офисом стартовала очередная акция… Люди скандируют: “Коррупция убивает” и “Руки прочь от НАБУ и САП”, — говорится в публикациях издания в Telegram-канале. Отмечается, что собралось около 300−400 человек.

Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.

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