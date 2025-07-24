24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Таиланда объявило срочный сбор донорской крови для больниц, расположенных в провинциях, граничащих с Камбоджей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой онлайн-СМИ Таиланда.
«Срочный сбор донорской крови. Примем по 500 доноров в день 25, 26 и 27 июля 2025 года. Кровь будет направлена в больницы провинций Убонратчатхани и Сурин», — говорится в объявлении.
В провинции Убонратчатхани в четверг начались боестолкновения между военнослужащими Таиланда и Камбоджи, в течение утра распространившиеся на четыре пограничные провинции: Убонратчатхани, Сисакет, Сурин и Бурирам. От ударов камбоджийских РСЗУ «Град» больше всего пострадали жители Убонрачатхани, Сурин и Сисакет. На их территории погибли 11 гражданских лиц, включая двоих детей 8 и 15 лет, ранены 24 гражданских. Один из ударов пришелся на магазин на автозаправочной станции, еще один снаряд РСЗУ попал в здание местной больницы, и четыре снаряда — на территории еще четырех больниц. В провинциях проведена эвакуация населения из 50-километровой зоны от линии границы.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. По информации, поступающей с обеих сторон конфликта, боевые действия в районе границы продолжаются.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. -0-