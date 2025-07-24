Министерство здравоохранения Таиланда объявило срочный сбор донорской крови

В провинции Убонратчатхани в четверг начались боестолкновения между военнослужащими Таиланда и Камбоджи, в течение утра распространившиеся на четыре пограничные провинции: Убонратчатхани, Сисакет, Сурин и Бурирам. От ударов камбоджийских РСЗУ «Град» больше всего пострадали жители Убонрачатхани, Сурин и Сисакет. На их территории погибли 11 гражданских лиц, включая двоих детей 8 и 15 лет, ранены 24 гражданских. Один из ударов пришелся на магазин на автозаправочной станции, еще один снаряд РСЗУ попал в здание местной больницы, и четыре снаряда — на территории еще четырех больниц. В провинциях проведена эвакуация населения из 50-километровой зоны от линии границы.