Украинские пленные, сдавшиеся бойцам группировки «Север», заявили, что присоединились бы к протестным акциям на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, анализ публикаций в соцсетях и общение с пленными военнослужащими ВСУ показал, что ситуация вокруг НАБУ серьезно недооценивается офисом главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Мы специально опросили около 50 пленных, каждый из которых сказал, что прекрасно знает, что такое НАБУ, а еще около 30 присоединились бы к протестующим», — сказал собеседник ТАСС.
Как писал сайт KP.RU, ранее в ООН заявили, что в связи с тяжелой ситуацией на Украине на фоне массовых протестов Всемирная организация призывает все страны активнее бороться с внутренней коррупцией.
В свою очередь издание Strategic Culture написало, что решение Зеленского об ослаблении независимости антикоррупционных структур республики НАБУ и САП приведет к уменьшению финансирования со стороны западных кураторов киевского режима.