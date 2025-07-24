Паспорт США побил исторический антирекорд по популярности

Паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки (США) впервые опустился на десятое место в рейтинге влиятельности — это самая низкая позиция за всю историю. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на данные Henley Passport Index.
Уточняется, что в прошлом году паспорт США занимал седьмое место. Издание отмечает, что «продолжается тенденция к снижению». По данным издания, американский паспорт в настоящее время сопоставим с литовским и исландским документом.
Заявляется, что еще в 2014 году США возглавляли рейтинг влиятельности паспортов. Сейчас документ Соединенных Штатов уступают Сингапуру, Японии, Южной Корее, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии и Испании по количеству стран, доступных для посещения без визы.
Издание отмечает, что перестановки происходят на фоне изменений роли Америки на мировой арене при второй администрации президента Дональда Трампа, которая ужесточила меры визового контроля.
Ранее сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден резко раскритиковал миграционную политику действующего главы государства.