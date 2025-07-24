В Госдуме раскрыли, может ли Сырский предать Зеленского

В Госдуме ответили на вопрос о том, может ли главком ВСУ Александр Сырский отшатнуться от Владимира Зеленского на фоне разгорающихся протестов. Ранее источники заявили, что если армия будет втянута в акции по поводу введенных Зеленским ограничений антикоррупционных органов — НАБУ и САП — то ситуация для украинского лидера станет критической и может привести к его отстранению.