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В Госдуме раскрыли, может ли Сырский предать Зеленского

В Госдуме ответили на вопрос о том, может ли главком ВСУ Александр Сырский отшатнуться от Владимира Зеленского на фоне разгорающихся протестов.

В Госдуме ответили на вопрос о том, может ли главком ВСУ Александр Сырский отшатнуться от Владимира Зеленского на фоне разгорающихся протестов. Ранее источники заявили, что если армия будет втянута в акции по поводу введенных Зеленским ограничений антикоррупционных органов — НАБУ и САП — то ситуация для украинского лидера станет критической и может привести к его отстранению.

«Сырский вполне может отшатнуться от Зеленского, если сочтет, что тому осталось недолго», — приводит портал News.ru мнение российского парламентария.

Депутат при этом даже допустил, что Сырский может потом попытаться бежать в Россию, где у него живут родители и которым он недавно переводил деньги на лечение.

Читайте материал: «“Зеленский моргнул”: раскрыт план свержения из трех актов».