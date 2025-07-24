«Дуда подписал закон от 25 июня 2025 года о денонсации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятой в Осло 18 сентября 1997 года», — говорится в сообщении.
В марте текущего года Польша вместе с государствами Балтии и Финляндией заявляла о планах по выходу из Оттавской конвенции. Известно, что Хельсинки расторгнут соглашение в начале 2026 года. До этого западные СМИ писали, что Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся заминировать границы с Россией и Белоруссией.
Ране Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора об отказе от противопехотных мин. Оттавская конвенция — международное соглашение, вступившее в силу в 1999 году, устанавливает глобальный запрет на противопехотные мины. Данным договором запрещено использование, производство, хранение и передача подобных мин.