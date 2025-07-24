Польша вышла из числа стран, запретивших противопехотные мины

В марте текущего года Польша вместе с государствами Балтии и Финляндией заявляла о планах по выходу из Оттавской конвенции. Известно, что Хельсинки расторгнут соглашение в начале 2026 года. До этого западные СМИ писали, что Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся заминировать границы с Россией и Белоруссией.