Подаренную Владимиром Путиным икону разместят на подлодке «Князь Пожарский»

Складень с иконой Святого Александра Невского, врученные президентом России Владимиром Путиным экипажу подводной лодки «Князь Пожарский», разместят в кают-компании субмарины. Об этом телеканалу «Россия-1» сообщил командир подводного ракетоносца Андрей Шляйхер.
«Икону разместим обязательно в кают-компании, чтобы все могли видеть», — сказал офицер.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства, находившийся с рабочей поездкой в Архангельской области, заявил, что строительство стратегических субмарин является одной из важнейших составляющих отечественной ядерной триады.
Днем 24 июля российский президент в ходе церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» отметил, что намерения по созданию современных сил ВМФ страны будут обязательно реализованы в полном объеме. Он подчеркнул, что в этом не может быть никаких сомнений. До 2030 года планируется построить на заводе «Севмаш» шесть новых атомных субмарин, добавил Путин.