Подаренную Владимиром Путиным икону разместят на подлодке «Князь Пожарский»

Днем 24 июля российский президент в ходе церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» отметил, что намерения по созданию современных сил ВМФ страны будут обязательно реализованы в полном объеме. Он подчеркнул, что в этом не может быть никаких сомнений. До 2030 года планируется построить на заводе «Севмаш» шесть новых атомных субмарин, добавил Путин.