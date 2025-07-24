В квартиры к пролетевшим над петербуржцами пилотам залетел ОМОН

Как сообщает Телеграм-канал Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пилоты были задержаны для проведения с ними сотрудниками СУ на транспорте СК РФ следственно-оперативных мероприятий по факту хулиганских действий.