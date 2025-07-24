Сотрудников Минобороны РФ заподозрили в причинении ущерба на 300 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. Их подозревают в подписании фиктивного акта приемки комплексов связи, что нанесло государству ущерб в размере более 300 миллионов рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия.