Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект об антикоррупционных органах

По словам нардепа от партии «Голос» Ярослава Железняка, законопроект в то же время обязывает сотрудников НАБУ с доступом к гостайне проходить полиграф. Так, процедуру следует пройти в течение шести месяцев, а в дальнейшем проверку, в том числе полиграф, будут повторять каждые два года.