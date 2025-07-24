Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект об антикоррупционных органах

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), сообщают украинские СМИ.
Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского.
Согласно новому законопроекту, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Также указывается, что работники САП подчиняются только руководителю этого органа, его первому заместителю и заместителю. Кроме того, генпрокурору запрещается давать указания НАБУ. Как передают СМИ, фактически возвращаются все нормы, которые были отменены законопроектом, принятым ранее Радой и подписанным Зеленским.
По словам нардепа от партии «Голос» Ярослава Железняка, законопроект в то же время обязывает сотрудников НАБУ с доступом к гостайне проходить полиграф. Так, процедуру следует пройти в течение шести месяцев, а в дальнейшем проверку, в том числе полиграф, будут повторять каждые два года.
Украинские СМИ называют это «стратегическим политическим поражением» Зеленского. «Сначала подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления улицы и Запада», — обращают внимание они.
Отмечается, НАБУ одобрило новый законопроект, представленный Зеленским, поскольку он восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП. «НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную раду Украины поскорее принять инициативу президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», — заявили там.
Голосование за новый законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП планируется провести в течение ближайших дней.
Ранее подписанный Зеленским закон, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП и подчиняет их деятельность генеральному прокурору, вызвал протесты в Киеве и других городах страны, а также критику со стороны Запада. -0-