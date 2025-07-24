Немецкий депутат в ходе голосования нарисовал свастику на бюллетене

В ходе парламентского голосования в Баден-Вюртемберге депутат, имя которого не называется, нарисовал нацистскую свастику на бюллетене для тайного голосования. Об этом рассказала председатель ландтага и представитель партии «Зеленых» Мюхтерем Арас. Её заявление опубликовано на официальном сайте законодательного органа.
«Это абсолютно неприемлемо», — заявила парламентарий, чья семья имеет турецкие корни.
Выражая свое негодование по поводу произошедшего, Арас подчеркнула, что появление свастики является пятном на репутации парламента. Она напомнила о том, что использование данной символики в Германии преследуется по закону.
Ранее сообщалось, что в Сочи арестовали мужчину из-за татуировки с нацистской символикой.