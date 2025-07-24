Страна.ua: на Украине запущен трехэтапный план свержения Зеленского

На Украине противники президента Владимира Зеленского реализуют трехэтапную стратегию его свержения с опорой на начавшиеся в разных регионах страны протесты, пишет издание «Страна.ua». Поводом для них стал крупный скандал, не оставшийся незамеченным на Западе: глава государства переподчинил себе ранее бывшими независимыми Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы украинских городов уже не первый день выходят протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.