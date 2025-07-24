Netflix отказался продлевать контракт с Меган Маркл и принцем Гарри

Меган Маркл и принц Гарри не получат новый контракт с потоковым сервисом Netflix после того, как их проекты оказались коммерчески неуспешными, сообщает Daily Mail.
Передача With Love, Meghan, созданная Маркл, не попала в топ-300 шоу на платформе Netflix в первой половине 2025 года. Документальный фильм принца Гарри о поло занял лишь 3436 место среди более чем 7 тысяч проектов, доступных на платформе.
Информированный источник в компании заявил, что отныне сделка «мертва» и пара лишится контракта из-за низких рейтингов. Netflix принял решение не продлевать соглашение с герцогской четой, которое оценивается в 100 миллионов долларов.
При этом аналитики полагают, что Netflix может сохранить «аккуратные» отношения с парой на случай, если они решат развестись, чтобы в будущем создать документальный проект.
Ранее сообщалось, что двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма 20-летняя Рози Рош была найдена мертвой в доме в Нортоне.