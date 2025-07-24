Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Netflix отказался продлевать контракт с Меган Маркл и принцем Гарри

При этом Netflix может сохранить «аккуратные» отношения с парой на случай, если они решат развестись.

Источник: Аргументы и факты

Меган Маркл и принц Гарри не получат новый контракт с потоковым сервисом Netflix после того, как их проекты оказались коммерчески неуспешными, сообщает Daily Mail.

Передача With Love, Meghan, созданная Маркл, не попала в топ-300 шоу на платформе Netflix в первой половине 2025 года. Документальный фильм принца Гарри о поло занял лишь 3436 место среди более чем 7 тысяч проектов, доступных на платформе.

Информированный источник в компании заявил, что отныне сделка «мертва» и пара лишится контракта из-за низких рейтингов. Netflix принял решение не продлевать соглашение с герцогской четой, которое оценивается в 100 миллионов долларов.

При этом аналитики полагают, что Netflix может сохранить «аккуратные» отношения с парой на случай, если они решат развестись, чтобы в будущем создать документальный проект.

Ранее сообщалось, что двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма 20-летняя Рози Рош была найдена мертвой в доме в Нортоне.

Узнать больше по теме
Меган Маркл: биография, отношения с принцем Гарри, уход из королевской семьи
Автор блога The Tig и американская актриса, которая вошла в королевскую семью и стала одной из самых обсуждаемых персон мира. Предлагаем рассмотреть биографию Меган Маркл подробнее.
Читать дальше