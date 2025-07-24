Пентагон направит четыре миллиона долларов на подготовку военных медиков ВСУ

Минобороны США намерено выделить четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении уведомление о заключении соответствующего контракта.
«Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургических навыков и доступов при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств», — говорится в документе Пентагона.
Как писал сайт KP.RU, накануне Пентагон сообщил, что Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта БМП Bradley, а также системы ПВО HAWK Phase III на сумму в 322 миллиона долларов. Отмечалось, что Киев запросил комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию Bradley, включая техпомощь, обучение, публикации и логистическую поддержку. Кроме того, Украине требуются запчасти, техобслуживание и модернизация огневых единиц ЗРК HAWK, грузовики, инструменты, обучение и сопровождение со стороны подрядчиков и представителей правительства США.