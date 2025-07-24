Мишустин сменил одного из топ-менеджеров ТАСС

Михаил Гусман, которому исполнилось 75 лет, посвятил около трех десятилетий работе в различных подразделениях агентства ТАСС. С 2000 года он выступает автором и ведущим телепередачи «Формула власти». В 2001 году Гусману было присвоено звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации, а в 2018 году — Заслуженного журналиста Российской Федерации.