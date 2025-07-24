Мишустин сменил одного из топ-менеджеров ТАСС

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия “Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)”», — говорится в документе. Он подписан премьер-министром.
Михаил Гусман, которому исполнилось 75 лет, посвятил около трех десятилетий работе в различных подразделениях агентства ТАСС. С 2000 года он выступает автором и ведущим телепередачи «Формула власти». В 2001 году Гусману было присвоено звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации, а в 2018 году — Заслуженного журналиста Российской Федерации.
В настоящее время Михаил Гусман занимает пост председателя Российского комитета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО. Кроме того, он является членом Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникаций (IPDC), а также входит в состав Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.