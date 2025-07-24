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США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе

«Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня», — говорится в заявлении Уиткоффа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе, сообщает РИА Новости со ссылкой на специального посланника Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

«Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня», — говорится в заявлении Уиткоффа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.

По его словам, посредники «предприняли серьезные усилия», однако ХАМАС на переговорах «не действует скоординированно и добросовестно». «Теперь мы будем рассматривать альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой и попытаться создать более стабильную обстановку для жителей Газы», — подчеркнул американский эмиссар. -0-

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