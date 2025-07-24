«Страна.ua»: Зеленский теряет контроль над властью из-за закона о НАБУ

Владимир Зеленский, уступив давлению со стороны западных партнеров, существенно скорректировал свою позицию по вопросу о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В четверг он внес в Раду соответствующий законопроект. По мнению журналистов издания «Страна.ua», такой шаг является его стратегическим проигрышем и может постепенно привести к ослаблению его контроля над политической ситуацией в стране.
Напомним, проект закона, по сути, аннулирует недавние изменения в законодательстве о САП и НАБУ, принятые парламентом.
«САП и НАБУ вновь становятся самостоятельными и независимыми от генпрокурора структурами… В целом, Зеленский полностью “сдал назад”. И это его тяжелейшее, стратегическое, политическое поражение с момента вступления в должность президента», — подчеркивается в публикации.
По данным издания, единственным нововведением в законопроекте является обязательная проверка на полиграфе детективов НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне.
Изначально в планы Зеленского не входило существенное изменение закона, предполагались лишь незначительные уступки. Однако европейские партнеры оказали на президента серьезное давление, вплоть до угрозы прекращения финансирования, что разрушило его надежды на умеренную реакцию Европы, уточняется в статье.
Ранее сообщалось, что жители Киева третий день протестуют из-за закона, который отменяет независимость НАБУ и САП.