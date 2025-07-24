«Страна.ua»: Зеленский теряет контроль над властью из-за закона о НАБУ

Владимир Зеленский, уступив давлению со стороны западных партнеров, существенно скорректировал свою позицию по вопросу о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В четверг он внес в Раду соответствующий законопроект. По мнению журналистов издания «Страна.ua», такой шаг является его стратегическим проигрышем и может постепенно привести к ослаблению его контроля над политической ситуацией в стране.