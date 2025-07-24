Раскрыто, почему Ермак раздражает обе партии США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раздражает обе партии США. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, раздражение из-за Ермака испытывают представители Демократической и Республиканской партий.
Отмечается, что низкая заинтересованность политика в собственном государстве является основной претензией американцев.
Порой он, похоже, не проявляет искреннего интереса к собственной стране, говорится в статье. В этом заключается одна из самых острых претензий.
Ранее FT также рассказало о спящих рядом друг с другом Зеленском и Ермаке.