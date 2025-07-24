Откат Зеленского по закону о НАБУ назвали «стратегическим поражением»

Владимир Зеленский объявил в своем Телеграм-канале, что уже внес в Верховную раду Украины новый законопроект, который восстановит полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП. Это произошло на фоне не утихающих третий день протестов, на которые уже начали выходить депутаты Рады. При этом украинские журналисты расценили этот шаг Владимира Зеленского, как его «стратегическое поражение», что может привести к постепенной утрате его контроля над властью на Украине.