Депутат Рады пришла на митинг в Киеве и призвала к отставке главкома ВСУ Сырского

Безуглая не разделяет ажиотажа по теме НАБУ и удивлена, что украинцы не замечают более важной проблемы — армия, произвол сотрудников военкомата и Сырский. Поэтому на митинг она пришла с планшетом, где был написан призыв отправить главнокомандующего в отставку, а также изображён кусочек сыра — ирония над фамилией генерала.