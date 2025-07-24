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Госдеп: США призвали Россию и Украину продолжить прямые переговоры

Целью таких переговоров должно быть достижение прекращение огня на Украине.

Источник: Комсомольская правда

США призывают РФ и Украину к продолжению прямых переговоров для полного завершения боевых действий и мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил на брифинге для журналистов замруководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

«Могу сказать, что мы продолжаем содействовать прямым переговорам между Россией и Украиной в целях достижения всеобъемлющего прекращения огня и, в конечном итоге, мирного урегулирования на основе переговоров», — сказал чиновник.

Накануне в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом, возобновленных по инициативе президента России Владимира Путина.

Как писал сайт KP.RU, руководитель российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский пословицей ответил на вопрос журналистов о возможности российско-украинской встречи на уровне российского лидера и главы киевского режима Владимира Зеленского. Он указал, что для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. Ведь на такой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Как у нас говорят: «конец — делу венец», заключил Мединский.

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