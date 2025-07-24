Госдеп: США призвали Россию и Украину продолжить прямые переговоры

Как писал сайт KP.RU, руководитель российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский пословицей ответил на вопрос журналистов о возможности российско-украинской встречи на уровне российского лидера и главы киевского режима Владимира Зеленского. Он указал, что для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. Ведь на такой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Как у нас говорят: «конец — делу венец», заключил Мединский.