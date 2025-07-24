Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал участок линии боевого соприкосновения у Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики (ДНР) самым сложным для ВСУ.
Нелегитимный президент сообщил, что сегодня он дважды разговаривал с главкомом ВСУ Александром Сырским. По его словам, доклады были по всей передовой, по украинским позициям и активности.
«Покровск — это наше ежедневное внимание…, самое сложное сейчас направление», — заявил Зеленский.
Как писал сайт KP.RU, днем ранее в интервью газете The Washington Post украинский главком признал, что ВСУ по-прежнему испытывают серьезные проблемы с мобилизацией. По его словам, привлечение большего количества военнослужащих на места боевых действий остается серьезной проблемой. В свою очередь издание подчеркнуло, что запущенная Минобороны Украины программа по набору молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет «едва ли набрала обороты».