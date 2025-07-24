Зеленский назвал Красноармейское направление в ДНР самым тяжелым для ВСУ

Как писал сайт KP.RU, днем ранее в интервью газете The Washington Post украинский главком признал, что ВСУ по-прежнему испытывают серьезные проблемы с мобилизацией. По его словам, привлечение большего количества военнослужащих на места боевых действий остается серьезной проблемой. В свою очередь издание подчеркнуло, что запущенная Минобороны Украины программа по набору молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет «едва ли набрала обороты».