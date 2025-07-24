Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией

Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии Зеленский подписал законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ объявили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентарии намерены оспорить документ в конституционном суде. Послы стран «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.