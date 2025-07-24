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Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией

ВАРШАВА, 24 июл — РИА Новости. Запад ждет от Владимира Зеленского доказательств, что он действительно борется с коррупцией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Источник: Getty Images

Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии Зеленский подписал законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ объявили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентарии намерены оспорить документ в конституционном суде. Послы стран «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

«Я думаю, что Зеленский знает, что должен убедить и свой народ, и Европейский союз, что серьезно ведет борьбу с коррупцией», — сказал Сикорский в эфире телеканала Polsat.

Глава МИД Польши добавил, что страны Евросоюза различными способами предупреждают Зеленского, что своими действиями он может потерять поддержку Запада.

«Мы передали ему и его людям разными каналами — европейскими, национальными, — что самый быстрый способ потери поддержки Запада — это позволение на возрождение коррупции», — подчеркнул Сикорский.

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